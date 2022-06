Interdiction de la manifestation de Yewwi-Wallu Les germes de la reconduction des émeutes de mars 2021

Si l’Administration avait lâché du lest, la semaine dernière, en autorisant le rassemblement des deux plus grandes coalitions de l’opposition à la place de la Nation, elle ne sera pas aussi mesurée pour celle prévue demain.



En effet, le préfet de Dakar a déjà activé le commissariat de Dakar pour l’application de l’interdiction d’une nouvelle manifestation à Colobane, “le vendredi 17 juin 2022, de 15 h à 19 h, par messieurs Déthié Fall, Khalifa Ababacar Sall et Cheikh Tidiane Youm, au nom de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw)”.



Mor Talla Tine justifie ce refus d’autorisation par des “menaces de troubles à l’ordre public” et la “violation de l’article L61 du Code électoral”. Cette interdiction est un élément de plus jeté dans le cocktail explosif que représente la tension sociale actuelle que traverse le Sénégal.



Déjà que la décision de la Direction générale des Élections (DGE) de ne pas mettre un nom et une photo sur la liste de candidats de Yewwi Askan Wi a jeté de l’huile sur le feu. Dénonçant le non-respect des dispositions de l’article L58 du Code électoral, le mandataire national de cette coalition a fait savoir que sa formation ne signera pas le “Bon à tirer” (BAT) de la DGE, avant de réaffirmer que “sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi, les élections ne se tiendront pas au Sénégal”.

Enquete