Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Interdiction de leurs deux concerts: Le groupe Daara J Family s’explique Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 11:50 | | 0 commentaire(s)| Le groupe Daara J Family avait annoncé deux concerts pour ces vendredi et samedi, pour faire plaisir à leurs fans. Mais malheureusement, ils n’auront pas lieu car, expliquent Faada Freddy et Nongo D, l’autorité préfectorale a interdit ces deux événements.

"Bonsoir à toutes et à tous ,

Nous sommes au regret de vous annoncer que nos deux concerts, initialement prévus aujourd’hui et demain à la Cabane du Surfeur, ne pourront pas avoir lieu.



En effet, nous avions introduit une autorisation auprès de l'autorité compétente en la matière, à savoir le Préfet de Dakar pour la tenue de ces deux concerts. Démarche qui nous semblait être une formalité, eu égard à la tenue de nombreux événements de même nature sur Dakar.



Malheureusement, la décision est tombée aujourdhui et nous avons donc l'interdiction d'organiser ces manifestations, compte tenu de la crise sanitaire qui prévaut. Vous comprendrez bien évidemment tout notre désarroi face à cette situation.



Nous nous excusons fortement auprès de toutes celles et ceux qui avaient pris leurs dispositions pour participer à ces concerts. Nous avions pris toutes nos dispositions pour que les concerts se déroulent dans les meilleures conditions.



Nous tenons à préciser que ce n'est pas le premier événement que nous organisons dans ce contexte de crise sanitaire, aussi bien au Sénégal qu à l' étranger et que nous avons toujours veillé au respect des mesures en vigueur."



Accueil Envoyer à un ami Partager