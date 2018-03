Interdiction de manifestation au centre-ville: "Le prétexte du prétendu respect de l'arrêté Ousmane Ngom ne saurait prospérer", selon le FPDR

La Conférence des Leaders du FPDR qui s'est réunie ce lundi 12 mars 2018, a estimé que le prétexte du prétendu respect de l'arrêté Ousmane Ngom ne saurait prospérer puisque les militants du parti au pouvoir organisent régulièrement des manifestations politiques au centre-ville, la dernière ayant été la protestation des partisans du frère du président Sall après l'annonce de sa non-investiture sur les listes de BBY.



Entre autres points inscrits à son ordre du jour, elle a procédé à une première évaluation du plan d'action mis en œuvre dans le cadre de l'IED, notamment du sit-in devant le Ministère de l’Intérieur.



La Conférence des Leaders adresse ses vives félicitations à l'ensemble des composantes de l'IED et en particulier aux militants des partis membres du FPDR, qui se sont mobilisés massivement malgré l'interdiction illégale et le dispositif de répression mis en place par le pouvoir de Macky Sall.



Cette forte mobilisation est à la mesure de la détermination des Sénégalais à relever le défi de Macky Sall conformément aux traditions de refus et d'héroïsme de notre peuple. C'est ce qui explique la peur qui s'est emparée du pouvoir de Macky Sall et qui ne fera que s'amplifier.



C'est dans cette voie qu'il s'agit de poursuivre. Il n'y a pas d'autre voie pour imposer à Macky Sall les conditions minimales d'une élection transparente.



La Conférence des Leaders fustige la répression violente de cette manifestation qui était pourtant pacifique et déclarée. Elle condamne en particulier l'utilisation sans retenue de grenades lacrymogènes en violation totale des règles d'engagement en la matière. Elle exprime sa solidarité avec le personnel, les élèves et les parents d'élèves de l'école élémentaire Mame Yacine Diagne, victimes de l'utilisation abusive des gaz lacrymogènes, et exige l'ouverture d'une enquête indépendante, ainsi que l'identification et la sanction des coupables.



C'est à la place Washington et non ailleurs que les élections sont organisées. C'est là-bas que nous devons et que nous allons manifester. Macky Sall doit en prendre acte, une fois pour toutes.



La Conférence des Leaders appelle à l'intensification de la résistance populaire qui s'organise désormais dans tous les secteurs de la vie nationale. L'heure est à la jonction de toutes les luttes sectorielles dans une lutte générale pour obliger Macky Sall à accepter des discussions constructives et à faire des concessions significatives sur les différentes plate-formes revendicatives, pour éviter en particulier une année blanche. Il s’agit de préparer très rapidement une grande marche de toutes les forces politiques, syndicales et sociales pour obtenir la satisfaction des revendications.



Informée du succès de la manifestation des militants et responsables politiques de nos partis du samedi 10 Mars à Mbacké, la Conférence des Leaders leur adresse ses vives félicitations et appelle tous les autres départements à suivre cette voie.











Fait à Dakar le 12 mars 2018

La Conférence des Leaders