Interdiction de sortie du territoire de Mansour Faye: L’APR accuse le pouvoir de dérive dictatoriale et exige le respect de ses droits

Ce lundi 10 mars 2025, l'ancien ministre Mansour Faye a été empêché d’embarquer sur un vol Air France à destination de Djeddah, via Paris, sur instruction de l'autorité supérieure. Face à la presse cet après-midi, l'Alliance pour la République (APR) a dénoncé solennellement, " ce coup de force perpétré " par le pouvoir et a interpellé les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur cet interdit illégal. L'APR exige également que l'État du Sénégal accepte et respecte le droit de leur camarade Mansour Faye de sortir du territoire national, pour accomplir son pèlerinage à la Mecque.



" Cette décision, prise par l'autorité supérieure, est une grave et inacceptable atteinte à ses droits de citoyen libre, seul maître de ses mouvements, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Cette décision de l'autorité est un violent abus, une négation des principes et des valeurs qui fondent notre État de droit et notre République. C'est une dérive dictatoriale ", a déclaré Samba Ndong, militant de l'APR.



Selon lui, leur camarade Mansour Faye ne fait l'objet d'aucune procédure d'interdiction devant un juge, d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation en quoi que ce soit.



L'APR alerte ainsi toutes les organisations de la société civile, toutes les organisations politiques et l'opinion publique, sur " l'installation progressive d'un régime fasciste, dictatorial et totalitaire au Sénégal ".