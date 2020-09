Interdiction de tournage de film sans autorisation

Le Directeur de la cinématographie, Hughes Diaz, menace certains producteurs des séries audiovisuelles. Dans un communiqué, M. Diaz décide de remettre de l’ordre dans le secteur. Il prévient les acteurs que désormais, il ne sera toléré aucun tournage de film sans autorisation.



A l’en croire, en cas de violation de la loi, il sera procédé, en partenariat avec les forces de sécurité publique, à la saisie du matériel de tournage et des négatifs, assortie d’une amende de 3 à 10 millions FCfa, pour le long-métrage et de 1 à 5 millions FCfa pour le court-métrage.









L'As

