Interdiction de toute activité de propagande avant le démarrage de la campagne : Benno annule son rassemblement prévu le 15 juin

« La Coalition Benno Bokk Yaakaar informe ses militant(e)s et sympathisant(e)s que le rassemblement prévu ce Mercredi 15 juin 2022 est annulé en conformité avec la loi électorale qui interdit toute activité de propagande 30 jours avant le démarrage de la campagne électorale », indique le communiqué reçu.



Cette décision, souligne-t-on, conforte l’état d’esprit républicain qui anime la coalition Bennk Bokk Yaakaar.



« Nous appelons nos militant(e)s et sympathisant(e)s à rester mobilisés et présents sur le terrain pour assurer la victoire au soir du 31 juillet 2022 », a invité la cellule communication de Benno Book Yaakaar

.