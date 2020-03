Interdiction des manifestations publiques : tous les foyers religieux se sont conformés à la mesure La mesure prise par le chef de l’Etat, samedi dernier, d’interdire toutes les manifestations publiques, a été respectée par tous les foyers religieux, notamment ceux qui avaient des manifestations prévues pour ce mois de mars.

Kazu Rajab et de Médina Gounas avec le Dakka. Tous ces guides religieux ont appelé les fidèles à se conformer à la mesure et à suivre les règles d’hygiène édictées par les autorités sanitaires.

A Touba le khalife a interdit tout rassemblement et a demandé aux fidèles de rester chez eux, en faisant des prières, avec des lectures du Saint Coran et des Khassaïdes.

La communauté chrétienne avait, quant à elle annulé tous les pèlerinages activités diocésaines, bien avant cette mesure.



