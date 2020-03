Interdiction des prières du vendredi : l’Imam de la Grande mosquée de Dakar s’oppose à la mesure La décision de l’Association des imams et oulémas d’interdire la prière du vendredi, ne trouve pas l’adhésion de tout le monde. En effet, l’Imam de la Grande mosquée de Dakar, Serigne Alioune Moussa Samb, s’oppose à la mesure, selon la Rfm, soulignant que la prière du vendredi est un précepte de l’islam. Rappelons que le président de la République a annoncé l’interdiction des manifestations publiques et autres rassemblements pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 07:34 | | 0 commentaire(s)|



