Interdiction des rassemblements à Touba : La Police disperse des baptêmes et arrête 2 pères de nouveaux-nés et 4 invités

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mars 2020 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Depuis que le président de la République Macky Sall a pris la décision d’interdire tous les rassemblements à cause de l’épidémie du coronavirus au Sénégal, les policiers du Commissariat de Ndamatou, à Touba ne chôment pas.



Pour cause, selon le journal "SourceA" dans sa livraison de ce lundi, les forces de l’ordre, dans le cadre de la chasse aux déviants d’interdiction de rassemblements pour éviter la propagation du coronavirus, ont dispersé avant-hier samedi deux baptêmes.



D’après toujours nos confrères, les deux papas des nouveaux-nés et 4 de leurs invités, ont été tous mis aux arrêts et embarqués au Commissariat.

