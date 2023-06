Interdiction du rassemblement de Frapp, prévu samedi

Le Préfet de Dakar a interdit le Rassemblement de Frapp, prévu le 17 juin 2023, de 15 heures à 19heures, au terrain des HLM Grand Yoff sis en face du stade Léopold Sédar SENGHOR pour les motifs ci-après: risques de troubles à l'ordre public ; risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés ; entrave à la libre circulation des personnes et des biens...

