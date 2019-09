Interdiction du voile à Jeanne d’Arc: Le ministère de l’Education nationale a entamé une médiation

La Rfm fait état d’un début de solution dans le dossier de l’interdiction du voile au lycée Sainte Jeanne d’Arc de Dakar. Selon nos confrères, le ministère de l’Education nationale a entamé une médiation pour une sortie de crise dans ce dossier qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. La même source informe que le ministère en charge de l’éducation n’aimerait pas que le dossier prenne une tournure d’un bras de fer.



Pour rappel, Conformément au nouveau réglement intérieur, le voile est banni de l’établissement scolaire catholique Sainte Jeanne d’Arc. Huit lycéennes, qui portaient un voile, ont été interdites d’accès. L’association des parents d’élèves dénonce une décision brutale. L’éducation nationale, à l’origine de cette réforme définitive du code vestimentaire pour l’ensemble des écoles du pays, lance un appel au calme, tout en rappelant que le Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.

