Interdiction du voile à Sainte Jeanne d’Arc : la position du ministère de l’Education nationale Le ministère de l’Education nationale désapprouve la décision de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, d’interdire le port du voile à partir de la rentrée prochaine. C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public à cet effet. Mamadou Talla, a notamment Invoqué la Constitution et la loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 1991, et rejette toutes les formes de discrimination basées sur l'origine, la race, le sexe et la religion. Le ministre de l’Education nationale s'engage également à prendre « toutes les dispositions pour une application stricte des lois et règlements en vigueur, en relation avec les Inspecteurs d'Académie ».

Samedi 4 Mai 2019



