Interdit de rendre visite Ousmane Sonko : « De quoi ont peur Macky Sall et... ? » se demande Mamadou Lamine Diallo L’honorable député Mamadou Lamine Diallo a été interdit de rendre visite Ousmane Sonko, le leader de l’ex Pastef qui croupit en prison : En réaction sur Twitter, « De quoi ont peur Macky Sall ? » se demande Mamadou Lamine Diallo . Son post sur X

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

BBY me refuse le permis de visite à @SonkoOfficiel



. Pourtant, les juges d’instruction m’avaient autorisé à rendre visite à Birame Souleye Diop, Président du Groupe parlementaire Yewwi et au maire Jamil Sane des Parcelles Assainies de Dakar.



De quoi ont peur Macky Sall et Amadou Ba l’Ascenseur? #FreeSénégal



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook