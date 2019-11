Internationale Libérale: Le cas Karim Wade évoqué

La rencontre du 203ème Comité exécutif de l'Internationale Libérale tenu à Fès, au Maroc, du 22 au 24 novembre, a été l'occasion pour le Parti démocratique sénégalais (Pds), à travers son représentant Tafsir Thioye, de poser le débat sur l'avenir de la plateforme, la préservation de son image, de ses valeurs ainsi que de ses principes fondateurs. Ce en s'appuyant sur les évènements qui ont conduit à son boycott du congrès de Dakar.



D'après L'As et Le Témoin, le porte-parole du Pds a aussi évoqué les décisions du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies qui demande à l'État du Sénégal de réexaminer le procès de Karim Wade et de procéder à la réparation des préjudices subis. Il a abordé le dernier rapport dudit organe qui dénonçait la non-participation du candidat du Pds, à la présidentielle du 24 février 2019, "en violation des traités internationaux en matière judiciaire".

