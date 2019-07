Internet: Jaloux, il publie les vidéos de ses moments intimes avec sa copine Attrait pour la barre pour diffusion de vidéos et d’images

contraires aux bonnes mœurs, extorsion de fonds et collecte

d’images, le mis en cause a déclaré avoir commis les faits

parce qu’il avait surpris sa copine avec un autre homme.

Terrassé par ce qu’il a vu, il lui a envoyé des vidéos et images

de leurs rapports sexuels, avant de la menacer de les publier

sur les réseaux sociaux, si elle ne rompt pas avec son autre

copain.

Daoud puisque c’est de lui qu’il s’agit, a ensuite expliqué au

juge qu’il ne savait plus quoi faire, c’est pourquoi il l’obligeait

à lui donner des sommes d’argent des bijoux, ordinateurs…



Sa victime, étudiante en première année, Aminata Sow réfute

sa version. « Il n’a jamais été mon copain. C’était une

connaissance et on se fréquentait souvent. Un jour, alors

qu’on était dans son appartement, il m’a drogué avant de

coucher avec moi. Je n’ai pas porté plainte, car je ne voulais

pas que quelqu’un le sache. C’est après qu’il m’a envoyé les

images et a commencé à me demander des sommes de 250 à

300 mille et des matériels que je lui remettais. »

Le parquet a requis 2 ans de prison ferme. Le juge dans son

délibéré a condamné Daoud, à 6 mois ferme.



