Interpellation d’une redoutable bande de voleurs à Mbour

Les populations du département de Mbour peuvent enfin dormir du sommeil du juste. Les limiers de Mbour ont mis fin aux agissements d'une redoutable bande de voleurs armée. Spécialisés dans le vol de bétail, O. Kâ et ses amis sont tombés dans les filets de limiers conduits par le commandant Loum. Tout est parti d’une déclaration d’une série de vols à main armée commis la nuit par des individus qui habitent le village de Sinthiou Mbadane Peulh, a appris Dakaractu Mbour.



Ainsi, la police a lancé la traque des voleurs de bétail. Ils commencent l’enquête par le cambriolage au domicile d'un certain Pape Massane Diop, dans la nuit du 07 au 08, où plusieurs moutons ont été emportés. Les indices donnés par la victime ont permis l'interpellation de O. Kâ, âgé de 21 ans et habitant à Sinthiou Mbadane. Devant le feu roulant des questions des enquêteurs, O. Kâ a balancé les noms de ses acolytes. Il s'agit de M. Diallo né à Kédougou, M. Kandé âgé de 25 ans et né à Sinthiou Mbadane, Ameth Kâ, âgé de 17 ans et né à Sinthiou Mbadane, Djoubirou Dia né à Kaolack, Worme Dieng et O. Kâ.



Au moment de leurs interpellations, les présumés malfaiteurs étaient en possession de deux cornets de chanvre Indien, de machettes et d’une moto Jakarta qu’ils utilisaient pour la reconnaissance. Cette grande opération du commissaire Baïdy Sène a été facilitée par l’implication des éléments du poste de Diamaguène et de Saly. Ils sont en garde-à-vue au poste de police de Diamaguène de Mbour, où l'enquête suit son cours.















L'As