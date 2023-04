Interpellé à la frontière sénégambienne : Un faux agent de la Présidence de la République oppose une résistance aux limiers

Les faussaires et autres les malfrats ne reculent devant aucun subterfuge pour échapper aux griefs de la justice. Connu des services de la police pour avoir été déféré au parquet pour escroquerie, le sieur M. Diallo, qui ne veut pas quitter le milieu de la délinquance, a sorti un serpent de ses bagages pour le jeter contre les policiers qui tentaient de l’arrêter. Mais les flics ont réussi à le maîtriser très rapidement avant de maitriser le reptile. Les faits ont eu lieu à Karang.



Se présentant comme un agent de la Présidence de la République, Diallo qui a arnaqué plusieurs personnes était activement recherché, a voulu se réfugier en Gambie. Mais il ne savait pas que la Division des investigations criminelles (Dic) qui était à ses trousses l’avait déjà signalé à tous les services de police. Lorsqu’il est arrivé à Karang, les éléments de la police des frontières, qui ont procédé à la vérification de son identité, ont constaté que Diallo n’était personne d’autre que l’escroc recherché par la Dic.



Ayant alors compris qu’il était cuit, Diallo sort de ses bagages un serpent qu’il élevait pour le jeter sur les policiers avant de tenter de prendre la fuite. Mais il y a eu plus de peur que de mal, puisqu’il a été maitrisé sur le coup avec son serpent avant d’être acheminé sous bonne escorte à Dakar, notamment dans les locaux de la Dic où de nombreuses plaintes l’attendaient. Les dames M.Mb. Dieng et N. Thiam ont été victimes des agissements délictuels de Diallo qui les a déplumées à hauteur de 22,5 millions Fcfa pour des transactions autour de visa et de voitures. C’est le cas également pour Abdou Aziz Sy escroqué à hauteur de 05 millions Fcfa, pour Modou Kane et Moussa Mbaye déplumés de 07,3 millions Fcfa.



Les victimes ont fait savoir que Diallo, par ailleurs ancien chargé de mission à la Primature en 2009, s’était présenté devant elles avec une fausse carte professionnelle de conseiller à la Présidence de la République pour les gruger. Il faut dire que le mis en cause a un passé pénal lourd, puisqu’il a été condamné une fois à 02 mois de prison pour des faits similaires et détention de 09 passeports. Interrogé par les éléments de la Dic, M. Diallo qui reconnaît les faits a réfuté avoir jeté le serpent sur des policiers à Karang. Il soutient avoir utilisé une ancienne carte d’accès de la Primature où il officiait en 2009 pour se faire passer pour un agent de la Présidence de la République. Suffisant pour que M. Diallo soit placé en garde à vue pour escroquerie et usurpation d’identité.

L'As