Interpellés avec 750 kilos de cocaïne en octobre 2019 : 3 étrangers écopent de 10 ans de prison

Cette affaire, selon le site Le Parisien relayé par le journal, ces personnes avaient été arrêtées en octobre 2019 alors qu’elles naviguaient sur l’«Adaccious», un puissant yacht à moteur battant pavillon néerlandais, en compagnie d’un marin écossais et d’un homme qui supervisait l’opération.



Sur le bateau, il y avait 750 kilogrammes de cocaïne qui venaient d’être transbordés d’une autre embarcation. Les trois hommes avaient tous reconnu qu’ils devaient convoyer le produit vers l’Europe, moyennant une forte somme.



D’après le journal, la Chambre criminelle de Dakar, qui avait pourtant requis dix ans de réclusion pour la quasi-totalité des accusés, a finalement prononcé dix acquittements. Seules les trois personnes à bord de l’Adaccious resteront donc en prison.



Cette opération était suivie de très près par la Drug Enforcement Administration (Dea), l’agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux États-Unis. Au total, trois navires avaient été arraisonnés et treize personnes arrêtées, nous dit-on