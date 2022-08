Intersyndicale Transports Aériens et Aviation Civile : Des syndicalistes accusent Cheikh Wade de « faux et usage de faux » Cheikh Wade est le président de l’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et des transports aériens. Il est accusé par certains de ses pairs de faux et usage de faux, parce qu’il a apposé les signatures de leurs syndicats sans leu raccord. Aussi, toutes les récriminations soulevées dans leur texte et mettant en cause le ministère du Tourisme seraient infondées, d’après un texte de la tutelle

Dans un communiqué, l’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens demande le départ du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Onze syndicats ont signé le document. Du moins, on a fait signer le document à onze syndicats



En effet, après publication, officiellement, des syndicalistes nient avoir signé le document. Aussi, le Synpaas, syndicat majoritaire de Las SA, et le Suttaaas non membre de cette Intersyndicale, n’ont pas signé le document. Mamadou Diop, quant à lui, de Synatracs, parle de “falsification de signature’’.



Il rajoute qu’à la base, l’Intersyndicale devait juste envoyer une lettre de demande d’audience au ministre Alioune Sarr.

“Le contenu du communiqué de presse ne nous engage pas. On fera une déclaration de presse dès mercredi pour annoncer une plainte contre ceux qui ont apposé, à notre insu, notre signature sur ce document. On n’est pas et on ne sera jamais d’accord avec le contenu de ce communiqué. Celui qui l’a fait va en subir les conséquences. On a des problèmes plus importants à régler et on ne les a pas réglés de cette manière’’, a tonné Mamadou Diop.



“Il est grave d’apposer la signature de quelqu’un sans son accord. Ceci est du faux et usage de faux. On a toujours réglé nos problèmes sans nous désolidariser avec le reste du groupe. Le seul accord que j’ai donné, c’est au cours d’une réunion pour une demande d’audience auprès du ministre. On n’a pas donné un autre accord. Je ne laisserai pas passer. Ce document est rendu public, et publiquement les gens doivent savoir qu’il y a faux et usage de faux. C’est un manque de respect que d’apposer la signature de quelqu’un sans son accord. On réagira à la hauteur de l’affront’’, prévient pour sa part Djibril Sakho du Spas.



Joint par “EnQuête’’, le président de l’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens reconnaît qu’il y a des “dysfonctionnements’’ dans leur démarche et promet d’apporter des éclaircissements mercredi prochain



L’Isa au cœur des tensions



Dans le document mis en cause, il est reproché au ministre de n’avoir rien fait dans le dossier pour l’octroi de l’Isa (Indemnité de sécurité aérienne) aux travailleurs des structures non-bénéficiaires, l’extension et l’harmonisation de la hausse ainsi que la mensualisation du paiement.



Dans un communiqué reçu à “EnQuête’’, la tutelle répond : “Suite à la demande de généralisation à tous les agents de l’augmentation de l’Isa accordée aux cadres de la représentation de l’Asecna lors du transfert de l’aéroport à Diass, du reste accepté par le département, cinq syndicats de la plateforme ont signé un courrier envoyé au MTTA pour avertir du danger de la mise en œuvre de ces décisions pour la stabilité du secteur car, selon eux, l’augmentation devrait concerner l’ensemble des travailleurs de toutes les entités (Las, AIBD SA, Anacim et HAAS). Le MTTA a donc décidé de geler l’ensemble des mesures nouvelles relatives à cette indemnité et d’initier, en rapport avec les dirigeants de l’ensemble des structures concernées, une réflexion sur la faisabilité et la soutenabilité de la généralisation de l’augmentation de l’Isa, sachant que l’Etat n’est pas l’employeur direct des travailleurs de ces structures.’’



L’Intersyndicale, concernant l’habitat social, a réaffirmé, dans le document, ses attentes pour “la matérialisation diligente et sans délai de la directive présidentielle pour l’attribution définitive des parcelles au niveau du pôle de développement urbain de Daga Kholpa’’. Le MTTA a également une réponse par rapport à cette demande.



“Le MTTA a réactivé le dossier de Dagha Kholpa dès sa prise de fonction. Le chef de l’Etat a décidé d’octroyer 80 ha aux travailleurs de la plateforme aéroportuaire. La mise à disposition des terrains n’est pas du ressort du ministère. La procédure est en cours au niveau du ministère chargé de l’Urbanisme et les organisations syndicales sont régulièrement informées de l’état d’avancement de ce dossier. Aucun blocage, à ce niveau, n’est relevé’’, fait savoir le ministère dans sa note.

EnQuete



