Intervention du Député Omar Sy : "Les crimes de sang, une question qui interpelle directement Mme Aïssatou Tall Sall !"

Madame la ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Je ne serai pas long. Parce que je considère que ce matin, il n'est pas au temps de la politique, mais au temps de la vérité.



Je sais que vous avez le courage de vos idées. Je crois que vous ne ferez pas de langue de bois. Vous ne ferez pas du dilatoire. Vous répondrez de façon précise, à la question que je voudrais vous poser.



Madame la ministre, est-ce que les crimes de sang. sont dans le champ d'application dee cette loi d'amnistie ? J’attends une réponse précise.



Et c'est dans le rapport. Je m'en réjouis. Même les tortures, ne sont pas dans le champ d'application de cette loi d'amnistie. Je pense à Pape Abdoulaye Touré. Et à tous les autres. Qui ont subi des tortures.



Je le répète, c'est important. Madame la ministre, vous avez le droit, vous avez l'obligation de répondre de façon précise à cette question. Vous n'avez pas la possibilité de nous renvoyer à l'appréciation du juge.



C'est vous qui avez porté cette loi, du début à la fin. Vous avez l'obligation de dire clairement aux Sénégalais.



C'est le parti Pastef qui a porté le seul lourd tribut dans cette affaire ! On a emprisonné nos militants, amputé certains, Et pourtant, nous nous sommes demandeurs de rien.



Nous réunissons des millions, pour soigner, loger des militants touchés et assistons les familles des victimes. Plus de quatre cents prisonniers sont encore dans les geôles du pouvoir.



Mais sur cette question précise, j'interpelle la ministre de la justice. Et je mets le Sénégal, les Sénégalais à témoin. Nous attendons avec impatience.



Cette réponse du ministre qui, j'ose l'espérer, ne sera pas du dilatoire, ne sera pas du refus de répondre à une question précise.