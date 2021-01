Intifada sur le boulevard de la CEDEAO de Ziguinchor: 4 jeunes arrêtés

La circulation a été bloquée hier pendant plus de deux tours d’horloge sur l’axe Ziguinchor-Guinée Bissau à hauteur du quartier Néma 2, dans la commune de Ziguinchor.



Selon des informations de L'As, les jeunes de ce quartier périphérique de la capitale du Sud ont brûlé des pneus sur le boulevard des 54 mètres pour s’insurger contre l’absence d’éclairage public sur cet axe très utilisé par les automobilistes et les motocyclistes.



L’intervention de la police n’a pas freiné la détermination de ces jeunes qui ont riposté avec des pierres, pendant des heures, aux coups de grenades lacrymogènes. La police qui a finalement réussi à disperser les manifestants avant de laisser place aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. A signaler que les limiers ont réussi à interpeller quatre jeunes durant les échauffourées.

