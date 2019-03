Intrusion frauduleuse dans son véhicule : Barthélémy Dias annonce une plainte contre la DST

Le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias a reçu, ce mardi matin, une visite inopinée. Un agent de la direction de la surveillance du territoire (DST) s’est introduit, tôt le matin, dans son véhicule stationné devant chez lui à Sacré-Cœur. La raison reste encre mystérieuse et énigmatique.



Mais, le maire de Mermoz / Sacré-Cœurcompte porter plainte contre l’agent ou le commissaire de la DST pour que les tenants et aboutissants de cette affaire soient élucidées.



Selon les informations du quotidien Enquête, l’agent de la DST emmené par le maire à la Section de Recherches a été auditionné et libéré, dans la soirée.

