Invalidation de sa liste des titulaires : Décision sans effet pour Yewwi Askan Wi C’est la vedette de ces Législatives. Les listes ont bien donné du fil à retordre aux candidats. Le dépôt des listes est un passage obligé pour ces derniers. Mais entre listes et recours rejetés, Benno comme Yewwi ont failli être toutes les deux mises sur la touche.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur est le premier à sortir un carton jaune, qui a pris la couleur rouge avec l’arbitre constitutionnel, pour certains joueurs. Les titulaires de la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec comme capitaine Aminata Touré, sont validés par le ministre de l’Intérieur, mais les suppléants sont envoyés moisir sur le banc de touche.



Le motif évoqué est le non-respect de la parité. La coalition Yewwi askan wi a également commis des fautes qui ont fait que ces meneurs sur la liste des titulaires comme Ousmane Sonko, Aïda Mbodj ou encore Déthié Fall, n’ont pas été sur la feuille de match, ayant été sanctionnés par le Conseil constitutionnel.



L’arbitre de touche, le ministère de l’Intérieur, a sifflé une faute de la liste des titulaires «incomplète», car la coalition avait investi deux fois la même personne, à la fois en tant que titulaire et en tant que suppléant.



Alors, les remplaçants sont ainsi devenus les titulaires de Yaw. Et, bizarrement, ce sont les titulaires qui ont été plus visibles sur le terrain de la campagne pendant 21 jours. Au fond, cette invalidation de la liste des titulaires de Yewwi, n’a rien changé de sa force politique.



Ce rejet a, vraisemblablement, «victimisé» Sonko et Cie, qui n’ont eu de cesse de s’attaquer à Macky Sall, qui aurait, selon eux, « sélectionné ses candidats ». Mais aussi aux 7 «Sages» qui seraient ses « complices ».













Bes Bi

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook