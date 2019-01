Invalidation de son dossier lors du parrainage : Bougane Guèye saisit des chancelleries étrangères

Bougane Guèye Dani internationalise sa lutte contre le régime et le Conseil constitutionnel qui a invalidé son dossier de parrainage.



Le leader de «Gueum sa bopp» a saisi les ambassades de France, des États-Unis, du Royaume uni, du Canada, ainsi que les représentants de l’Union africaine et de l’Union européenne.



Il attire leur attention sur «le chaos» qui guette le Sénégal. Car, lui, tout comme les autres recalés, compte s’opposer à ce qu’il qualifie de «forfaiture».



