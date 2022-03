Invasion en Ukraine: Les décisions fortes de l'ONU contre la Russie L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté mercredi une résolution déplorant dans les termes les plus énergiques « l’agression » commise par la Russie contre l’Ukraine et exigeant que la Russie retire immédiatement ses forces militaires du territoire ukrainien.

Le texte a été adopté par 141 votes pour, 5 votes contre (Russie, Bélarus, Erythrée, Corée du Nord et Syrie) et 35 abstentions dont le Sénégal. La résolution, qui était coparrainée par 96 États membres, nécessitait une majorité des deux tiers pour être adoptée. Elle n’est pas contraignante.



La résolution adoptée par l’Assemblée générale « réaffirme son engagement envers la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales ». Elle « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte » des Nations Unies et « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État Membre ».



L’Assemblée générale « exige également que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ».



« Les Ukrainiens ont désespérément besoin de paix. Et les gens du monde entier l’exigent », António Guterres.



Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réagi immédiatement à l’adoption de cette résolution. « L’Assemblée générale s’est prononcée. En tant que Secrétaire général, il est de mon devoir de m’en tenir à cette résolution et de me laisser guider par son appel. Le message de l’Assemblée générale est fort et clair : Mettez fin aux hostilités en Ukraine — maintenant. Faites taire les armes – maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie — maintenant », a dit le chef de l’ONU, lors d’un point de presse.



« L’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine doivent être respectées conformément à la Charte des Nations Unies. Nous n’avons pas un instant à perdre. Les effets brutaux du conflit sont évidents. Mais aussi mauvaise que soit la situation pour les Ukrainiens en ce moment, elle menace de s’aggraver », a-t-il dit.

Selon le Secrétaire général, la résolution d’aujourd’hui « reflète une vérité centrale » : « Le monde veut mettre fin aux terribles souffrances humaines en Ukraine ».

M. Guterres a déclaré qu’il continuerait à l’avenir à faire tout ce qui est en son pouvoir « pour contribuer à une cessation immédiate des hostilités et à des négociations urgentes pour la paix ».



« Les Ukrainiens ont désespérément besoin de paix. Et les gens du monde entier l’exigent », a-t-il conclu.

Ce vote intervient quelques jours après que la Russie a opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité qui déplorait également l’agression de l’Ukraine par la Russie. Il n’y a pas de droit de veto à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit 193 États membres, précise le texte.

