Invasion russe en Ukraine : Moïse Sarr avance des chiffres sur nos compatriotes L’invasion russe en Ukraine a obligé des milliers de personnes à prendre la direction de la Pologne. Parmi eux, on note la présence de plusieurs Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022

Le Directeur des Sénégalais de l’extérieur, a fait le point sur la situation de nos compatriotes bloqués à la frontière ukrainienne avec la Pologne. Ce samedi 5 février, Moïse Sarr informe que « sur les 65 Sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 Sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie ».



Si l’on se fie aux informations fournies par M. Moise Sarr, il y a encore 18 Sénégalais bloqués en Ukraine et qui n’ont pas encore traversé la frontière.













Rewmi



