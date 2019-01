Invectives sur les réseaux sociaux : Sonko sermonne ses partisans

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 14:50 | | 1 commentaire(s)|

Les attaques au bas de la ceinture et autres critiques sur les réseaux sociaux contre ceux qui ont décidé de soutenir Macky Sall, fait réagir Ousmane Sonko.



Sur sa page Facebook, le candidat à la présidentielle demande à ses partisans de "respecter les choix de compagnonnage de chaque acteur politique dans ce contexte d'alliance électorale".



Le leader de Pastef les invite aussi d'"éviter tout propos outrageant ou déplacé à l'encontre de concitoyens et de leur liberté d'opinion et d'association garantie par la Constitution."



