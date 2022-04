Investissements stratégiques en Afrique : Vers des partenariats potentiels entre la Bad et les Emirats Arabes unis

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a achevé vendredi une visite officielle aux Émirats arabes unis. Selon un communiqué de presse, cette visite de trois jours comprenait une série d’engagements à Dubaï et à Abu Dhabi.



La visite – qui s’est déroulée parallèlement au Sommet mondial des gouvernements durant les derniers jours de l’Expo 2020 de Dubaï, ajoute la même source, – a permis d’explorer des partenariats potentiels pour des investissements stratégiques en Afrique entre le Groupe de la Banque africaine de développement et les Émirats arabes unis, dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture et de la production alimentaire.



Son Altesse Sheikh Maktoum Bin Mohammed Al Maktoum, vice-dirigeant de Dubaï, vice-Premier ministre et ministre des Finances des Émirats arabes unis, et le président de la Banque africaine de développement ont discuté des opportunités stratégiques qui renforceraient les liens économiques entre les Émirats arabes unis, la Banque et l’Afrique.



Saluant le leadership exceptionnellement visionnaire des Émirats arabes unis, Adesina a déclaré : « L’Afrique peut tirer beaucoup de choses du succès remarquable des Émirats arabes unis. Ce que les Émirats ont réalisé, en utilisant leurs ressources, leur dynamisme et leur détermination pour faire du pays ce qu’il est aujourd’hui, est très impressionnant. Nous souhaitons vivement que les Émirats arabes unis deviennent un partenaire d’investissement encore plus apprécié et plus important en Afrique. Les Émirats arabes unis sont un membre très apprécié au Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque qui soutient les pays à faible revenu depuis 1978. Nous espérons pouvoir, à un moment donné, les accueillir comme membre de la Banque africaine de développement. »



Adesina a également eu une série de réunions bilatérales avec d’autres membres importants du gouvernement et des dirigeants d’entreprises parapubliques des Émirats. Il s’est notamment entretenu avec la ministre d’État à la Coopération internationale, Reem Al Hashimy – qui est également directrice générale de l’Expo 2020 de Dubaï – et le ministre d’État aux Affaires africaines, Sheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.



En recevant le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le ministre d’État chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhbout, a évoqué la volonté des Émirats arabes unis d’aider les pays africains à diversifier leurs économies, de fournir un soutien à valeur ajoutée aux petites et moyennes entreprises, d’explorer les possibilités d’investissement dans le logement social et de mettre en relation les jeunes entreprises fintech africaines avec les innovations qui leur permettraient de se développer et de prospérer sur le continent.



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement et le directeur général du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, Mohammed Saif Al Suwaidi, ont également signé un protocole d’accord pour une collaboration plus étroite, au nom de leurs institutions respectives.



«Adesina et Sultan Bin Sulayem, Pdg de Dubai Ports World, le plus grand opérateur portuaire du monde, avec 78 terminaux maritimes et intérieurs dans plus de 60 pays, ont eu des discussions de fond », lit-on dans le communiqué. En tant qu’orateur principal au Forum annuel de l’investissement de Dubaï et lors de réunions avec les principaux chefs de gouvernement, d’entreprise et d’investissement, M. Adesina a souligné le potentiel largement inexploité du continent dans plusieurs secteurs, la connaissance inégalée qu’a la banque du développement et du paysage de l’investissement en Afrique, ainsi que les instruments de gestion des risques des institutions.



Le président de la Banque africaine de développement a invité les principaux dirigeants et institutions à participer à la prochaine édition de l’Africa Investment Forum, la principale plateforme d’investissement du continent, en novembre 2022.



