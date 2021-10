Investiture de Bamba Fall à la Médina: La coalition « Yewwi Askan Wi » dément et précise...

La rumeur Bamba Fall, investi candidat à la Mairie de Médina, dément-on du côté de la grande coalition ‘’Yewwi Askan Wi’’ de ladite localité, est fausse.



Ladite coalition informe qu’à ce jour, aucun comité électoral n’a été installé et supervisé par les instances de la coalition au niveau du département et qu’aucun candidat n’a été désigné pour les élections territoriales de janvier 2022.



Par ailleurs, les instances départementales, précise-t-on, ont été saisies par lettre en date du 6 octobre 2021, pour la confirmation de la date du 13 octobre 2021, retenue pour installer, sous la supervision du département, le comité électoral communal.



