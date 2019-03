Investiture de Macky Sall : Le PM japonais représenté par Seigo Kitamura Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, sera représenté à la cérémonie d’investiture du Président Macky Sall, le 2 avril prochain, par Seigo Kitamura, membre de la Chambre des représentants du Japon et Vice-président de la Ligue d’amitié parlementaire entre le Japon et l’Union africaine, selon l’Aps.

« Considérant l’importance des relations bilatérales entre le Japon et le Sénégal, le gouvernement japonais a décidé d’envoyer Seigo Kitamura, en tant qu’envoyé spécial du Premier ministre Shinzo Abe, à la cérémonie d’investiture du Président Macky Sall qui aura lieu le 2 avril ».



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019



