Investiture des candidats de Benno: Quand Amadou Bâ leur ravit la vedette La coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle a organisé ce dimanche 5 décembre 2021, son meeting d’investiture de ses 19 candidats qui veulent briguer les communes de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr, maire sortant de Yoff, candidat à sa propre succession et parallèlement, à la ville de Dakar, a présenté son programme. Mais selon laviesenegalaise.com, le coordonnateur de Bby, Amadou Bâ qui était de la partie, a ravi la vedette au candidat de la ville de Dakar.

Il est partout et, est acclamé par tous. C’est sous les acclamations du public qui scandait son nom «Amadou Bâ, Amadou Bâ, Amadou Bâ», que le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar a pris la parole pour clôturer le meeting d’investiture des candidats de la grande coalition de la mouvance présidentielle à Dakar.



Mais selon nos confrères, Amadou Bâ a tout de suite rassuré Abdoulaye Diouf Sarr, à qui il a fait savoir que tous les membres de BBY sont avec lui, derrière lui et même devant lui. Pour l’ancien ministre des Finances, Dakar constitue l’enjeu de taille pour les prochaines élections locales.



Ainsi, Amadou Bâ a félicité le Maire Abdoulaye Diouf Sarr, suite à la présentation de son programme, leur programme, adossé au Plan Sénégal Emergent (PSE), qui est une vision du chef de l’Etat, Macky Sall, a-t-il résumé.



