Investitures à Tivaouane : «Ce consensus entre Apéristes est une comédie qui n’engage pas le PS», signale Yéya Diallo A Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue sera reconduit candidat de Benno bokk yaakaar pour la mairie, tandis que son rival Abdou Ndéné Sall va tenter de briguer le Conseil départemental. «Ce consensus entre Apéristes est une comédie qui n’engage pas le Ps», attaque Yéya Diallo, responsable socialiste dans le département de Tivaouane, dans cet entretien réalisé via WhatsApp, par « Le Quotidien ». Extraits

Pour la mairie de Ti¬vaouane, Abdou Ndéné Sall s’est retiré pour Dia¬gne Sy Mbengue, maire sortant, et qui sera le candidat de Benno bokk yaakaar. Quelle lecture en faites-vous en tant que responsable socialiste dans le département ?



Le fait de signer un pacte entre Apéristes et de se soutenir mutuellement fausse l’esprit Benno et exclut de facto les alliés. Cela veut dire que pour eux, il n’y a qu’un seul parti au sein de Benno bokk yaakaar et c’est l’Apr. L‘un prend la commune et l’autre le département.



Cela prouve un manque d’élégance et de générosité politique. Je profite de cette occasion pour apporter d’ailleurs deux démentis. D’abord, notre ca-marade Yves Lamine Ciss, maire de Mont-Rolland, injustement cité, n’a donné aucun accord de soutien à cette coalition du ministre Abdou Ndéné Sall et du maire Mamadou Diagne Sy Mbengue et il a déjà fait un communiqué pour démentir ces infos.



Ensuite, je tenais à vous informer que le Ps n’était ni invité ni représenté à cette comédie. Au niveau communal, le seul interlocuteur valable et légitime est le Secrétaire général de l’union communale de Tivaouane, en l’occurrence La¬mine Diouck. Au niveau départemental, c’est le président Mame Bounama Sall.



Tous les deux que je viens de citer n’ont été ni invités ni informés de cette rencontre. Donc, cela ne nous engage nullement et je pense que le Bby à Tivaouane gagnerait à mieux se respecter, car seuls le respect et une dynamique unitaire sont un gage de succès futurs. Ce con¬sensus entre Apéristes est une comédie qui n’engage pas le Ps.



Pourquoi le Ps n’était pas de la course pour la candidature à la mairie de Tivaouane ?



Bien sûr que le Ps est dans la course. Déjà le 2 avril 2021, lors de notre Assemblée générale de coordination communale de Tivaouane, notre Secrétaire général, le camarade Lamine Diouck, avait annoncé que nous sommes candidat à la candidature dans Bby pour la mairie de Tivaouane. Par la suite, il y a eu des évolutions et, au moment où je vous parle, nous sommes toujours dans les négociations.



Ce qui est sûr, c’est que le Parti socialiste aura un candidat pour la commune et pour le département, car il faut le rappeler, il s’agit bien d’élections territoriales. Là aussi, deux réunions d’union départementale ont été convoquées par le Secrétaire général, Mame Bou¬nama Sall, pour recueillir la situation politique de chaque commune et indiquer des orien¬tations pour le positionnement du parti dans le département.



Nous avons clamé haut et fort, par la voix du Secrétaire général de notre l’union départementale, Mame Bounama Sall, que nous souhaitons diriger la liste du Conseil départemental. Ce choix a été même transmis à la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, Sg du Ps. Donc, nous sommes bel et bien dans la course.



Seulement, comme vous le savez, nous sommes tenus par une discipline de parti légendaire. Je veux juste rappeler à nos alliés de l’Apr de Tivaouane que Bby ne se limite pas à un seul parti et nul ne peut ignorer dans le département le poids électoral du Ps. Nous en remercions d’ailleurs notre camarade, Mame Bounama Sall.



Le Cayoor a une relation fusionnelle avec le Ps. Si chaque responsable se comportait comme le chef de l’Etat, le Président Macky Sall, constant dans sa générosité et son respect envers ses alliés, le Bby n’aurait pas de problèmes à la base. Mais hélas, ce n’est pas le cas partout

