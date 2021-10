Investitures aux Locales : Les femmes de Bby appellent à faire confiance à Macky Sall Les femmes de Benno bokk Yakaar invitent toutes les parties prenantes de la coalition, à faire confiance au président de la coalition, en l’occurrence le Président Macky Sall. De même, leur coordonnatrice, Ndèye Marième Badiane, appelle toutes les femmes de la coalition, à «rester mobilisées et à l’écoute du président de la coalition».

Elles doivent plutôt, lit-on dans un communiqué, « s’impliquer au niveau de leurs localités respectives, pour une très bonne représentativité des femmes dans les listes ».



Car, rappelle Mme Badiane, la parité est un « acquis fondamental » que le Président Macky Sall a « rendu effectif dans toutes les instances électives et semi électives ». Les femmes de Benno réaffirment leur engagement à « consolider la coalition pour des victoires toujours éclatantes en faveur du Président Macky Sal l».



Parce que, soulignent- elle encore, «le label Benno a valu beaucoup de satisfaction et autant de victoires à la coalition ».



Les femmes de Benno, qui promettent au Président Sall une « victoire éclatante » au soir du 23 janvier 2022, lui renouvellent aussi leur confiance.











