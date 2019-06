Invité d’honneur du ‘’FIER’’: Thione Seck « honoré et reconnaissant » Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 14:58 | | 0 commentaire(s)| Le chanteur Thione Seck s’est dit « honoré et reconnaissant » d’avoir été choisi pour être l’invité d’honneur du prochain Forum pour l’insertion, l’emploi et la réussite (FIER). « Je suis honoré et reconnaissant parce que je sais que vous avez fait ce choix par conviction. Si vous étiez motivés par d’autres considérations, vous ne m’auriez pas chois », a dit le chanteur, recevant les initiateurs du projet, dont l’anniversaire sera célébré le 22 juin prochain au CICES.



