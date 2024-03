Invité de « Ma Candidature » Leral TV : Serigne Mboup And Nawle livre en détail son programme pour un Sénégal meilleur Invité de « Ma Candidature », une opportunité de Leral TV offerte aux candidats pour faire face à l’opinion, décliner son programme et son diagnostic, étaler, mais aaussi étayer ses arguments et sa stratégie, l’homme d’affaire , Maire de Kaolack , Serigne Mboup , le Candidat de la Coalition And Nawle était face à Birahim Touré.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Une opportunité, pour le leader de Andu Nawlé, premier invité de cette émission de détailler son programme baptisé « Yokkou Ba Yegko » et ses axes majeurs pour un Sénégal nouveau où la justice, la transparence et la participation citoyenne seront au cœur. Oui, Serigne Mboup envisage une refonte radicale de l’appareil gouvernemental, mais surtout la bonne gouvernance du pays . Entretien…

