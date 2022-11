Invité de l’émission « Pottital » sur Leral TV : Amadou DAWA DIALLO de Ranérou plaide l’équité territoriale Le secrétaire général du Parti de la Réforme et président du Conseil départemental de Ranérou, Amadou DAWA DIALLO était l’invité d’un plateau spécial ce samedi sur Leral TV. Le responsable politique de Ranérou-Ferlo, allié du président Macky Sall a plaidé pour l’équité territoriale.



Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Face à Couro Sow et Chérif Wane, l’invité de LeralTV a abordé pendant presque deux tours d’horloge, plusieurs questions, notamment sa vision politique pour le développement de Ranérou-Ferlo, l’emploi des jeunes dans son département, les projets phares de l’Etat comme le Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO) qui s’inscrit dans les grandes orientations stratégiques du Plan Sénégal Emergeant (PSE) notamment dans l’Axe 1 relatif à la transformation structurelle de l’économie et la croissance. Un projet très important à ses yeux et dont la mise en œuvre va contribuer au développement d’une agriculture moderne et accessible à un plus grand nombre de producteurs. Par conséquent, pourvoyeur d’emplois pour la jeunesse.

Interpellé sur la candidature de Macky Sall en 2024, le président du Conseil département de Ranérou a réaffirmé son soutien au chef de l’Etat.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook