Invité de marque de l'émission "Quartier Général" sur la TFM, Aliou Sall comme vous ne l'avez jamais vu !

Pour qui connait le natif de Foundiougne, non moins Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignation (Cdc), qui abhorre la langue de bois, inutile de dire qu'il répondra , sans faux fuyant, aux questions des chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission.



Cela dit, le ci-devant Maire de Guédiawaye, Aliou Sall est, pourrait-on dire, victime de son lien consanguin avec le président de la République. C’est le petit frère de Macky Sall et, pour cette seule raison on tente de lui dénier le droit de pouvoir se hisser au sommet et d’avoir sa place au soleil du Sénégal. C’est pourtant son courage, ses ambitions personnelles et sa persévérance dans la poursuite de ses objectifs qui lui valent d’être devenu maire de la ville de Guédiawaye et président de l’Association des maires du Sénégal.

Ce journaliste, formé au Cesti (Centre d’études des sciences et techniques de l’information) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a fait ses armes au groupe Com 7, précisément au quotidien 7 Infos où il était l’un des principaux animateurs du desk politique.

Très ambitieux, il ne pouvait se contenter d’un simple diplôme de journaliste, aussi a-t-il décidé de faire un troisième cycle.

C’est ainsi qu’il obtient une maigre bourse pour la France où il galère dur. Il s’en sort grâce à la bienveillance du président Wade et de son fils, Karim, qui lui donnent un petit coup de main mais une aide salutaire qui lui permet de souffler un peu et de reprendre courage. C’est ainsi qu’il passe un concours pour entrer à la fameuse ENA (Ecole nationale d’administration) où il décroche son diplôme d’administrateur avant de rentrer au pays pour un bref séjour.

Il est alors envoyé à l’ambassade du Sénégal en Chine comme conseiller. C’est seulement à la faveur de l’élection de son frère comme président de la République qu’il revient pour épauler celui-ci. Non, il ne veut pas d’un poste nominatif, il préfère être élu. Il prend alors la tête de l’Apr à Guédiawaye et bat ses adversaires aux élections locales, s’emparant ainsi cette grande commune de 2 millions d’âmes.

Puis, il est élu à la tête de l’Association des maires du Sénégal. Grâce à ses nombreux succès dans le management de ces structures, son frère de président décide de le nommer à la tête de la Caisse de dépôts et consignations, provoquant ainsi un énorme tollé au sein de l’opinion. Car Macky Sall avait déclaré, quelques mois auparavant qu’il ne nommerait jamais son frère par décret, ce qu’il a fini de faire en se dédisant. Mais il ne pouvait pas rester insensible aux qualités managériales d’Aliou Sall et il lui a donc confié ce poste stratégique.

Ce n’est donc pas sa qualité de frère du président de la République qui l’aura conduit à gravir tous ces échelons mais son mérite personnel et sa persévérance. N’en déplaise à ses détracteurs!



