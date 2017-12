Iran Ndao plaide encore pour Khalifa Sall

Il y a un avocat de Khalifa Sall qu'on ne cite jamais. Seulement, lui n'est pas au prétoire comme Mes El Hadj Diouf, Demba Ciré Bathily, Borso Pouye, Ciré Clédor Ly, Francois Sarr...Lui il est à la télé, Iran Ndao ne rate aucune occasion pour plaider pour Khalifa Sall.



Pas plus tard qu'hier, lors de son tafsir, l'animateur religieux vedette de la Sen Tv a encore évoqué le cas de Khalifa Sall. Dans un discours poignant, Iran Ndao a dit que le maire de Dakar représente quelque chose dans ce pays et qu'il a beaucoup fait pour sa ville. Iran Ndao d'indiquer qu'il ne reculera jamais et n’arrêtera jamais de demander la libération de Khalifa Sall. Il a aussi indiqué qu'il n'attend rien de personne.



Avant de terminer son tafsir, Iran Ndao a demandé à Khalifa Sall d’être endurant, en lui donnant l'exemple du Prophète Youssoupha qui a quitté la prison pour atterrir au Palais, l'exemple de "son Professeur" Serigne Cheikh Tidiane Sy "Al Makhtoum", qui a eu à faire la prison et celui de Imam Aly, qui a été incarcéré pendant 1 heure.