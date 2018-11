Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Iron Biby, l’homme le plus fort du Burkina Faso vise un nouveau record mondial (Photos) Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

Iron Biby, l’homme le plus fort du Burkina Faso, veut battre le record du monde de « log lift » en soulevant 228 kilos.



D’une taille de 1,90m pour 180 kg et 63 cm de tour de bras, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou connu sous le nom d’Iron Biby est l’un des hommes les plus forts au monde.

Âgé de 26 ans, le champion du monde en « log lift », a l’intention de développer cette discipline dans son pays et d’ouvrir des centres sportifs.



« Mon principal objectif pour le Burkina Faso, c’est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas seulement dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso, et de mettre en place des compléments alimentaires parce qu’il y a une carence de protéines ici », a-t-il déclaré.

Originaire de Bobo Dioulasso, Iron Biby a été sacré champion du monde de « log lift » édition 2018 en soulevant 213 kilos avec ses épaules. Une performance qui lui a valu l’admiration, plus particulièrement chez les jeunes.

« J’aimerais suivre son exemple et suivre son chemin », a déclaré Abdou Razak Romba, un fan d’Iron Biby.



Son quotidien n’est pas toujours facile. Le champion du monde s’entraîne en moyenne quatre à cinq heures par jour, prend quatre repas par jour avec des protéines et peut manger « jusqu’à huit poulets ». De plus, il a besoin d’un tailleur spécial pour l’habiller.

Sa plus grande fierté a été en septembre, lorsqu’il a écrit son nom et celui du Burkina Faso dans le Livre Guinness des records, le premier pour le pays ouest-africain.

