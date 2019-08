"Irresponsable, incivisme et déficit d’élégance": la Commission parlementaire déshabille Sonko et Bâ "Mercalex"

La Commission d’enquête parlementaire sur le supposé détournement de 94 milliards de F Cfa dans le dossier du TF 1451/R a annoncé ce vendredi, lors d’un point de presse, la fin de ses travaux.



Le président de ladite Commission, Cheikh Seck a rappelé qu’au moins une trentaine de personnes dont Mamour Diallo (l’accusé) ainsi que les héritiers de la famille Ndoye, propriétaire du TF objet de l’enquête, ont été entendues.



Ce, à l’exception de l’accusateur Ousmane Sonko et son collaborateur Ismaïla Bâ, gérant du Cabinet fiscal, Mercalex. Le député et responsable du Parti socialiste a au non, de la Commission, « fustigé et condamné vivement cette attitude d’irresponsabilité dont ils (Sonko et Bâ) ont fait montre, l’absence de civisme républicain et le déficit d’élégance et le manque de consécration vis-à-vis des institutions voire des Sénégalais ».



Par ailleurs, il a indiqué que le rapport a été transmis au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Sans entrer dans les détails, Cheikh Seck dira que « beaucoup de constats ont faits et des recommandations ont été formulées ». Il a cependant souligné qu’il appartiendra à l’Assemblée nationale de convoquer une séance extraordinaire dans les plus brefs délais, pour décider de l’issue de ce rapport.

