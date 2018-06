Isco et Piqué reçoivent un prix pour avoir sauvé un oiseau pendant un match

Lors de la rencontre de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Iran, Gerard Piqué et Isco ont porté secours à un oiseau égaré sur la pelouse. Une initiative saluée par la PETA, association de défense des animaux, qui va leur remettre un prix.



Des footballeurs improvisés sauveurs d’oiseau. Mercredi, lors de la rencontre remportée par l’Espagne face à l’Iran (1-0) à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde, Gerard Piqué et Isco ont aidé un oiseau qui s’était invité sur le terrain. Piqué l’a d’abord ramassé, avant de le pousser à s’envoler.



Mais l’intrus en question n’a pas quitté l’aire de jeu et il a fallu qu’Isco le recueille à son tour entre ses mains, avant de courir pour le déposer délicatement sur le bord de la pelouse. Une initiative saluée par l'association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).



La PETA salue leur "empathie"

Elle va leur remettre un prix pour saluer leur action. "La PETA veut primer ces joueurs pour leur empathie en sortant doucement cet oiseau d’une situation dangereuse et en le mettant en sécurité. Aucun match n’est plus important que la vie de quelqu’un, donc nous espérons que ces actions héroïques vont encourager tout le monde à toujours venir en aide à des animaux dans le besoin”, a annoncé dans un communiqué Elisa Allen, directrice de PETA Royaume-Uni.



Piqué et Isco vont ainsi recevoir un certificat de la part de la célèbre organisation de défense des animaux.











Rmc

