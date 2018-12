Ismaël Lô au concert « Société Générale - Playing for Philarmonie » pour la 4e édition Ismael Lô était présent dans le public puis sur cette vidéo il est venu sur scène car le tube "Tadjabone" a été interprété deux fois. Là, c’est la vidéo bonus avec Ismaël Lo sur scène.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit d’un concert à la Philarmonie de Paris avec 377 musiciens et choristes dont une dizaine de professionnels tout le reste ce sont des collaborateurs de la Société Generale dont une délégation de collaborateurs de SGBS et une délégation de collaborateurs roumains venus spécialement pour l’événement. Ce concert « Societe Générale - Playing for Philarmonie » est la 4e édition.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos