Ismaïla Madior Fall : « la tendance au Sénégal, c’est de réduire la justice à deux K »

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018

Les cas Khalifa Sall et Karim Wade étaient au menu des discussions hier lors du vote du budget du ministère de la Justice. Pour couper court à la polémique, le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall a soutenu qu’au Sénégal, la tendance est de réduire la justice à deux cas.

« En tant que votre ancienne étudiante, j’ai mal quand j’entends dire que vous êtes un tailleur constitutionnel », a servi la députée libérale Marie Sow Ndiaye au Pr. Ismaïla Madior Fall, en ajoutant que le ministre de la Justice est responsable de l’impopularité du gouvernement à cause des cas Karim Wade et Khalifa Sall.



Cependant, la réponse du ‘’professeur’’ à son ‘’étudiante’’ ne s’est pas fait attendre. Selon M. Fall, « la tendance est de réduire la justice à deux cas, des affaires ordinaires dans lesquelles sont impliqués des hommes politiques. On exagère les décisions qui sont rendues, on les instrumentalise, on les politise et on caricature et après, on vient faire croire aux Sénégalais que ce n’est pas la justice ».









L’As

