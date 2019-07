Ismaïla Madior Fall sur l’affaire Petro Tim : « Aliou Sall n’est pas encore un suspect » Le professeur de droit public et de sciences politiques s’est prononcé sur l’affaire du scandale dans le pétrole et le gaz, impliquant le frère du président, Aliou Sall. Ismaïla Madior Fall a trouvé l’audition du maire de Guédiawaye normale, mais a souligné qu’il n’est pas encore un suspect, encore moins inculpé.

Dimanche 14 Juillet 2019

« Dans une affaire comme cela, la procédure normale, c’est l’ouverture d’une enquête. Le procureur va donc entendre ceux qu’il veut entendre et ceux qui veulent être entendus. C’est donc normal que Aliou Sall soit entendue. A la suite de cela il décidera de la tournure qu’il compte donner à la procédure », a dit sur la RFM, dans l’émission Grand Jury de la RFM, l’ancien ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Toutefois, précise-t-il, « l’enquête n’a pas vocation déterminer la culpabilité, c’est le tribunal qui détermine la culpabilité », soulignant que pour l’heure, « Aliou Sall n’est pas un suspect, ni un inculpé ».



