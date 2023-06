Ismaïla Madior Fall sur les manifestations : «La situation est sous contrôle » Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a réagi à la série de manifestations notées, depuis jeudi à Dakar et dans plusieurs localités du pays, ayant fait 16 morts, selon un bilan officiel. Déplorant l’attitude de ce qu’il considère comme des « pileurs », le Garde des Sceaux a tout de même souligné que « la situation […] Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a réagi à la série de manifestations notées, depuis jeudi à Dakar et dans plusieurs localités du pays, ayant fait 16 morts, selon un bilan officiel. Déplorant l’attitude de ce qu’il considère comme des « pileurs », le Garde des Sceaux a tout de même souligné que « la situation est aujourd’hui sous contrôle ». « J’analyse la situation comme des péripéties, les turpitudes, soubresauts, tensions inhérents à la démocratie. Vous savez quand c’est la dictature vous prenez les gens vous les mettez en prison et il n’y a pas de problème. Quand vous êtes une démocratie, il y a forcément une tension. C’est dans une démocratie que les individus peuvent se lever et manifester librement sans être inquiétés. C’est dans une démocratie comme le Sénégal qu’un opposant peut se lever appeler à l’insurrection, appeler les jeunes à déloger le président de la République et rentrer tranquillement le soir chez lui ». Ce n’est pas possible dans une dictature. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour appel à l’insurrection parce que l’Etat essaye de faire la part des choses. Quand vous êtes dans une démocratie vous essayez aussi de gérer la situation. Ce qui se passe aujourd’hui c’est que ce sont des tensions inhérentes à la démocratie. Il y a deux choses qui sont importantes dans ça. La première, c’est que l’Etat soit debout. L’Etat doit faire face. L’Etat ne doit pas s’effondrer. Parce que la plupart des manifestants comme on l’a vu sur le terrain se sont des pilleurs. Le discours n’est pas un discours politique. Les mobiles ne sont pas toujours des mobiles politiques. On a assisté à des scènes de pillage des biens appartenant à l’Etat, pillage des biens appartenant à des privés. La deuxième c’est que la majeure partie des manifestants que nous avons vus, sont des enfants qui n’ont même pas le droit de vote. C’est une situation qui est déplorable, une situation que nous condamnons. Mais l’Etat fait face et aujourd’hui la situation est sous contrôle. L’Etat est chargé conformément à sa vocation régalienne de gérer la stabilité et de défendre les biens et les personnes. Maintenant, l’Etat reste ouvert au dialogue. Mais quand vous êtes dans une démocratie comme le Sénégal il y a quelque chose qui n’est pas discutable : c’est l’autorité de l’Etat. Il y a une chose qui n’est pas négociable : c’est la fermeté de l’Etat. Quand l’Etat prend des décisions elles doivent être exécutées. En revanche, il y a des choses qui sont discutables. Comment allons-nous organiser l’élection présidentielle ? Qui doit y participer ? Comment elle doit se tenir etc ? (…) ».



Source : https://lesoleil.sn/ismaila-madior-fall-sur-les-ma...

