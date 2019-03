Ismaïla Madior Fall tire à boulets rouges sur Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 14:54 | | 1 commentaire(s)|

Le leader de Pastef n’a aucune chance de devenir président de la République du Sénégal. Du moins, si l’on se fie aux prédictions du ministre de la Justice.



Dans un entretien accordé au journal Enquête, il a déclaré : « Ousmane Sonko, qui a bénéficié d’un vote anti-système et contestataire, a atteint le plafond (de verre). Je ne crois pas qu’un candidat qui a l’insulte à la bouche, si radical et contradictoire dans ses positions, puisse un jour avoir la majorité des votes des Sénégalais ».



Même si Ismaïla Madior Fall reconnaît que l’ex-Inspecteur des Impôts et Domaines a atteint un score honorable, il croit savoir que le score de ce dernier va stagner ou dégringoler, comme Idrissa Seck entre 2007 et 2012.



Concernant le leader de Rewmi, le ministre de la Justice est d’avis qu’il n’a pas fait une performance (20%) pouvant lui permette de gagner une élection présidentielle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos