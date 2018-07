Ismaila Sarr: « Pourquoi je rate le dernier geste »

A Saint-Louis où il passe ses vacances, le jeune (20ans) international sénégalais, Ismaila Sarr explique dans un entretien avec l’Observateur, pourquoi il rate souvent le dernier geste.



« Tout joueur a des défauts. Et je suis conscient des miens. Je me précipite pour effectuer la passe. C’est pourquoi je rate souvent le dernier geste. On me le dit tout le temps. Même quand j’étais à Génération Foot, Olivier Perrin me faisait tout le temps ce reproche. Il me disait que je péchais toujours dans le dernier geste.



Je ne sais pas comment expliquer cette précipitation. De toute façon, c’est le reproche qu’on me fait depuis toujours. Depuis le début. Quand je suis dans le feu de l’action, je ne vois que le but. Et je me précipite pour effectuer la passe décisive afin que mon équipe enregistre un but.



Maintenant, j’y travaille ! Je travaille pour corriger cela. J’y travaille sérieusement, à chaque entrainement », a-t-il expliqué.