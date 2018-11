Ismaïla Sarr forfait contre la Guinée équatoriale

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Le quotidien Record annonce que le joueur de Rennes, pour la deuxième fois d'affilée cette semaine, a manqué une séance d'entraînement de la sélection. C'est celle d'hier, jeudi 15 novembre, la quatrième des "Lions" à Malabo. L’attaquant Rennais est resté une fois de plus à l’hôtel, à cause d’une douleur à la cheville.



Avec deux séances manquées, on peut dire que sa participation au match de samedi est compromise. Ce qui porterait le nombre de forfaits à 2, après celui de Keita Baldé.



Le sélectionneur national Aliou Cissé et son groupe quittent la capitale équato-guinéenne ce vendredi pour Bata, ville du match. Ils s'entraîneront sur la pelouse de la rencontre à partir de 16 heures.





