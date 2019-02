Issa Sall: « Macky Sall travaille pour les Occidentaux et délaisse le patronat sénégalais »

Par rapport à la croissance extravertie qui ne profite qu’aux multinationales occidentales et aussi les eaux poissonneuses territoriales qui sont pillées par les chalutiers et les bateaux de pêche internationaux, Issa Sall, le président du Parti pour l’Unité et le Rassemblement, estime que ça va cesser s’il parvient à la magistrature suprême, à l'issue du scrutin présidentiel du 24 février.



« Je vais ériger le département de Mbour en région. Je m’engage à revoir les contrats que ce régime a signés pour ne servir que les intérêts occidentaux. Macky Sall travaille pour les occidentaux et délaisse le patronat sénégalais, alors que le Sénégal doit avoir un secteur privé fort.



Le Sénégal n’a pas aussi exploité toutes les opportunités en ce qui concerne l’agriculture. Les touristes qui viennent profiter de notre soleil, doivent aussi respecter les valeurs sénégalaises», a déclaré Issa Sall lors de son meeting de Mbour, hier lundi.















