Issa Sall: « le retour de Wade ne me gêne nullement »

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur le retour du pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade, le candidat du PUR, Issa Sall déclare que la présence de Wade au Sénégal ne le gêne nullement.



« Abdoulaye Wade peut battre campagne comme il veut et pour qui il veut. C’est un citoyen comme tous les autres. Le retour de Abdoulaye Wade ne me gêne nullement. Il en a droit. Si la loi lui permet de circuler, ça ne gêne pas en tant que candidat », a-t-il soutenu.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos